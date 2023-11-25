مئات من ناشطي الجيل الأخير يغلقون شارع 17 يونيو في برلين

أغلق مئات من ناشطي مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ، اليوم السبت، شارع 17 يونيو في العاصمة الألمانية برلين.

وحسبما أفادت الشرطة، كان نحو 800 متظاهر تجمعوا ابتداء من الساعة 12 ظهرا في جزء الشارع الذي يربط بين عمود النصر وبوابة براندنبورج، بينما قالت المجموعة في بيان إن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ 1400 شخص.

وقال المتحدث باسم المجموعة رولف ماير: "وصل الآباء مع أبنائهم وأحضر الأحفاد أجدادهم"، مشيرا إلى أن البعض جلس على الأرض والبعض الآخر ظل واقفا.

وكان هناك أشخاص من مجموعات أخرى ورفعوا لافتات.

وقالت متحدثة باسم المجموعة في المكان إنه لم يقم أحد بلصق نفسه على الطريق حتى بعد ظهر اليوم مشيرة إلى أن الوضع سلمي؛ كما لم تعلن الشرطة عن وقوع حوادث.

وكانت تصريحات المجموعة تشير إلى أن من المنتظر أن ينتهي الإغلاق في الفترة بين الساعة الرابعة والنصف و الساعة الخامسة.

وتم إغلاق المدخل من عند ساحة النجمة الكبيرة باتجاه بوابة براندنبورج، غير أن حركة المرور استمرت حول الساحة.

وبالتزامن مع حركة الإغلاق كانت هناك مظاهرة من أجل السلام أُقِيْمَت عند بوابة براندنبورج اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر وشارك فيها مئات الأشخاص، وألقت السياسية اليسارية السابقة سارا فاجنكنشت بكلمة في مستهل هذه المظاهرة المنددة بالحرب في أوكرانيا وبشحنات الأسلحة التي يرسلها حلف شمال الأطلسي (ناتو).