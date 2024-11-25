مسئول بالصحة العالمية: الحروب في منطقة شرق المتوسط أثرت سلبيا علي أداء النظم الصحية

قال الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط‎، إن الحروب في منطقة شرق المتوسط ومنها حرب غزة ولبنان أثرت بشكل سلبي على أداء النظم الصحية داخل الدول، مشددا على أهمية ربط النظم الصحية وتطورها، وأن التغطية الصحية الشاملة هدف محوري أول للنظم الصحية والأمن الصحي هدف ثان.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، على هامش المؤتمر السنوي للمعهد العالي للصحة بالإسكندرية، أن الدول حاليا تعمل علي بناء نظم صحية عادلة وصلبة تحقق تلك الهدفين من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، مؤكدا أهمية الحماية المالية بحيث لا يعاني المواطن عند استخدام الخدمة من الحاجة للمال أو التفقر.

و أكد أهمية أن تقوم مصر ببناء المنظومة الصحية علي أساس منهجية الرعاية الصحية الأولية في المستوصفات والمراكز الصحية، وتعزيز التمويل العام المخصص للقطاع الصحي وتحديد سلة الخدمات التي تقدم لجميع الأفراد.

وأشار مطرية، في إطار حديثه عن مصر، إلى أنه يجب الاستثمار الأمثل للموارد بما يفيد الوصول للجودة و الحماية المالية، مؤكدا أهمية الاستثمار في المنظومة الصحية من خلال القدرات البشرية.