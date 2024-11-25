السيول تحاصر عدة قرى في لحج جنوبي اليمن

أفاد مصدر يمني، اليوم الاثنين، بأن السيول حاصرت عدة قرى في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وفي تصريح لـ(د. ب. أ) قال المهندس بسام المكابري من المديرية، إن" السيول في المقاطرة نتج عنها انزلاقات وتساقط الصخور، ما أدى إلى قطع الطريق الجبلي الواقع في عزلة المكابرة بالمديرية ".

وأضاف أن" طريق المعين - الخزفار هو الممر الوحيد الذي يربط بين خمس عزل تتكون من عدة قرى، بات مقطوعا، مما جعل المرور بالطريق مستحيلًا وصعبًا حتى للأفراد".

وأردف أن" خمس عزل (العزلة تتكون من عدة قرى) بجميع سكانها باتت محاصرة بدون غذاء ولا دواء ولا مستلزمات حياة نتيجة انقطاع تام لطريق السيارات ".

ولفت إلى تضرر" بعض المنازل نتيجة الأمطار والسيول التي تسببت في ردم بعض مصادر المياه، وعدد كبير من الأراضي الزراعية".

ووجه أهالي المنطقة مناشدة عاجلة للسلطة المحلية للإسراع في رفع الأضرار وفتح الطريق، حسب المكابري.

وأمس الأحد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تصرر 3ر1 مليون شخص جراء الفيضانات في اليمن خلال العام الجاري 2024.

وأضافت المنظمة في بيان أن " الفيضانات دمرت المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية مثل المرافق الصحية والمدارس ومشاريع إمدادات المياه والطرق.