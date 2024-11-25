 محافظ مطروح: تفعيل تنفيذ مبادرة الحصول على شهادة MBA لقيادات الصحة بمطروح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح: تفعيل تنفيذ مبادرة الحصول على شهادة MBA لقيادات الصحة بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 11:52 م

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، مع الدكتور محمد عبد الكريم، منسق مبادرة تأهيل قيادات الصحة للحصول على شهادة "MBA"، وضع اللمسات النهائية للبدء في تنفيذ المبادرة المعتمدة للماجستير في إدارة المستشفيات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق مزيد من التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والطبية، تمهيدًا لدخول محافظة مطروح في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق مزيدًا من تحسين المستوى في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والتيسير على المواطنين.


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