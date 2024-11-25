 مرشح الإئتلاف الحاكم في أوروجواي يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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مرشح الإئتلاف الحاكم في أوروجواي يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

أوروجواي
أوروجواي
د ب أ
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 5:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 5:52 ص

أقر مرشح الرئاسة للائتلاف المحافظ، الذي حكم أوروجواي خلال السنوات الخمس الماضية، بهزيمته مساء الأحد بعد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية شهدت منافسة محتدمة .


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