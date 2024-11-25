مرشح الإئتلاف الحاكم في أوروجواي يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

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أقر مرشح الرئاسة للائتلاف المحافظ، الذي حكم أوروجواي خلال السنوات الخمس الماضية، بهزيمته مساء الأحد بعد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية شهدت منافسة محتدمة .