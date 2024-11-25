شهدت محافظة دمياط، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ووفقًا لبيانات الأرصاد الجوية، من المتوقع استمرار هذا الطقس خلال الساعات القادمة مع نشاط الرياح.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ في جميع الوحدات المحلية، مع توجيهات بتكثيف جهود شفط المياه ومتابعة أي تأثيرات محتملة للتقلبات الجوية، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.

وأشارت إلى أن المحليات في مراكز وقرى دمياط، كثفت جهودها لشفط تجمعات مياه الأمطار من الطرق الرئيسية والفرعية، لتسهيل حركة المرور وضمان عدم تأثر الخدمات اليومية.

كما تم توفير المعدات اللازمة في المواقع الحيوية، مع فرق عمل ميدانية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ.