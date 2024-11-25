بيربوك تطالب بالكشف الكامل لملابسات تحطم طائرة دي إتش إل في ليتوانيا

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالكشف الكامل لملابسات تحطم طائرة شحن ألمانية في ليتوانيا.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية، قالت بيربوك اليوم الاثنين إن سلطات البلدين تجري تحقيقات حاليًا "في جميع الاتجاهات".

ولم تستبعد بيربوك احتمال أن يكون الحادث عملية تحطم تم تنفيذها بشكل متعمد إلى جانب احتمال أن يكون السبب حادثا تقنيا.

وشددت الوزيرة مرارا على أن السلطات في ألمانيا وليتوانيا تدرس جميع الاحتمالات في تحقيقاتها، وأردفت:"هذا يؤكد في أي أوقات نعيش". وأضافت أن أوروبا شهدت مؤخرًا عدة "هجمات هجينة" استهدفت أشخاصًا أو بنى تحتية، لافتة إلى أن هذا هو السبب في أن حماية البنية التحتية الحيوية تحظى حاليا بأهمية بالغة.

يشار إلى أن بيربوك لم توجه بعد الحادث اتهامات مباشرة إلى أشخاص أو دول، لكنها علقت بالإشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلة :"لن يسدي لنا الرئيس الروسي معروفا بأن يراعي أن عيد الميلاد على الأبواب أو حتى الانتخابات البرلمانية في ألمانيا".

وكانت الطائرة أقلعت من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا وهي تابعة لشركة الطيران الإسبانية "سويفت إير" وكانت تعمل لصالح شركة الخدمات اللوجستية الألمانية "دي إتش إل".

وكانت الطائرة في ساعات الصباح الباكر بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على مقربة من مبنى سكني. وأسفر الحادث عن مقتل إسباني وإصابة ثلاثة آخرين، وهم ألماني وإسباني آخر وليتواني.