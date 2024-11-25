الاحتلال ينذر 12 مبنى بالإخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت

أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 12 مبنى بالإخلاء، في مناطق: برج البراجنة، والغبيري، وحارة حريك، والشويفات العمروسية، والحدت، في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، تمهيدا لقصفها.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد خرقت مساء اليوم، جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى الشوف، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، عن 3 آلاف و670 شهيدا و15 ألفا و413 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.