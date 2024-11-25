الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 200 مليون يورو للمغرب لدعم إعادة الأعمار بعد الزلزال

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 200 مليون يورو (210 ملايين دولار) للمغرب للمساعدة في جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال.

وهز زلزال قوته 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر 2023 مما أودى بحياة أكثر من 2900 شخص وألحق أضرار بالبنية التحتية الحيوية. وهو أكثر زلزال يتمخض عن خسائر بشرية في المملكة منذ زلزال عام 1960.

وقال المغرب إنه سيستثمر في خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تطوير البنية التحتية في غضون خمس سنوات.

وصرح فاريلي في مؤتمر صحفي في الرباط عقب محادثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، بأن الاتحاد الأوروبي سيزيد إجمالي مساعداته لإعادة الإعمار بعد الزلزال إلى مليار يورو، بحسب وكالة رويترز.

وقال إن المغرب شريك موثوق به، إذ تلقى 5.2 مليار يورو من استثمارات الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتوترت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات صيد وزراعة بين الطرفين بسبب منتجات من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويدور الصراع القائم منذ فترة طويلة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1975، بين المغرب، الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما تابعا له، وبين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة منفصلة هناك.

وعقب صدور الحكم، قال المجلس والمفوضية الأوربيان إنهما يثمنان بشدة العلاقات مع المغرب.

ونوه بوريطة بأن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحتاج إلى الحماية من الخلافات القضائية، مضيفا أنه لن تكون هناك شراكات على حساب سلامة أراضي المغرب.

وتتناقض التحديات التي تواجه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية التي أقامتها الرباط مع مدريد وباريس، بعد أن أيدت الدولتان خطة الحكم الذاتي في للصحراء الغربية.