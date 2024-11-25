كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعا دوليا لمعالجة أزمة البلاستيك العالمية

اجتمع مفاوضون من دول العالم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية اليوم الاثنين في مسعى أخير لصياغة معاهدة لمعالجة الأزمة العالمية للتلوث بالبلاستيك.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تجتمع فيها دول العالم لصياغة اتفاق ملزم قانونا بشأن التلوث بالبلاستيك. بالإضافة إلى الوفود الوطنية، حضر ممثلون من صناعة البلاستيك، وعلماء، وبيئيون للمساهمة في تحديد كيفية التعامل مع هذه المشكلة المتزايدة.

وقال كيم وان-سوب، وزير البيئة في كوريا الجنوبية، في الجلسة الافتتاحية: "يجب أن ننهي تلوث البلاستيك قبل أن يقضي علينا".

وتشير الأمم المتحدة إلى أن كوكب الأرض "يختنق بالبلاستيك"، حيث يلوث البلاستيك البحيرات والأنهار والمحيطات وأجسام البشر.

وكشفت الاجتماعات الأربعة السابقة عن اختلافات حادة في الأهداف والمصالح. وتستمر محادثات هذا الأسبوع حتى يوم السبت.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج واستخدام البلاستيك عالميا إلى 736 مليون طن بحلول عام 2040، بزيادة قدرها 70% عن عام 2020، إذا لم يتم إجراء تغييرات في السياسات، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.