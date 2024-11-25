أفاد المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، حصول مركز تدريب الشركة على شهادتي الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ في مجال تقديم الخدمات التعليمية للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك بعد المراجعة من تحقيق نظام الجودة بالمركز كل متطلبات مواصفة الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ بدون وجود أية ملاحظات.

وأكد رجب، اليوم الاثنين، على المراجعة الخارجية على مركز تدريب الكنوز وجاءت نتائج المراجعة من تحقيق نظام الجودة بالمركز كل متطلبات مواصفة الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ بدون وجود أية ملاحظات، حيث أكدت المراجعة التزام المركز بنظام الجودة طبقا لمعايير الأيزو القياسية.

كما أثنت الشركة المراجعة على الجهد المبذول من جميع العاملين بالإدارة العامة للتدريب مما يدل على كفاءة المركز، مؤكدة أن الشركة تمتلك مركز تدريب يطبق معايير جودة عالمية في التدريب مما يضمن احتفاظه بالحصول على شهادة الأيزو 9001/2015 للعام الثاني عشر مع استمرار حصوله على شهادة الأيزو ٢١٠٠١/٢٠١٨ للعام الثالث على التوالي وكذلك اعتماد المجلس الوطني للتعليم والتدريب مما يؤكد التزامه بتطبيق كل المعايير الدولية في مجال تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية.

ومن جهته، أضافت الدكتورة فاتن نصر الدين، مدير عام التدريب، أن حصول مركز تدريب الكنوز على مثل تلك الشهادات الدولية يضمن جودة الخدمات التعليمية و التدريبية التي يقدمها المركز حيث تضمن مواصفات الايزو تلبية احتياجات المتعلمين بفعالية أكبر وتساهم في تحقيق أفضل النتائج من العملية التدريبية وأن هدفها الأساسي هو تعزيز رضاء المتعلمين عن المؤسسات التعليمية.