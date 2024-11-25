وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون لبحث قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع (جي 7) في إيطاليا اليوم الاثنين.

وسيعقد المؤتمر على مدى يومين في بلدة فيوجي الصغيرة التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن روما، وهو الاجتماع الأخير المقرر لوزراء خارجية جي 7 هذا العام.

ومن المتوقع أن تكون الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا من بين المواضيع الرئيسية، إلى جانب تداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة على النظام الدولي.

وأثار أمر التوقيف الأخير الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب في حرب غزة ضجة كبيرة.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فقد أطلقت روسيا مؤخرا صاروخا جديدا متوسط المدى باتجاه أوكرانيا، والذي وفقا للخبراء، يمكن تزويده بقنابل نووية - حتى وإن لم يكن هذا هو الحال فعليا.

وفي الأيام الأخيرة، ورد أن أوكرانيا ضربت أهدافا عسكرية في روسيا باستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية التي يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر، وصواريخ كروز من طراز ستورم شادو البريطانية.

أما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تواجه تايوان تهديدا من جانب الصين. ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني الجمهورية الجزيرة كإقليم انفصالي.

وتترأس إيطاليا مجموعة السبع حتى نهاية هذا العام. وتشمل الدول الأعضاء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا. وفي العام المقبل، ستتولى كندا رئاسة المجموعة.