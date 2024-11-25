شنت ميليشا الدعم السريع بالسودان، فجر اليوم، هجوما بالطائرات المسيرة على مواقع شمالي أم درمان، كما اقتحمت ونهبت نحو 10 قرى في محلية شرق النيل، وفقا لما ذكرته قناة الجزيرة وإعلام حكومة ولاية الخرطوم.

وقالت قناة الجزيرة، إن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالطائرات المسيرة على دفعتين على مواقع في محلية كرري، مضيفا أن مضادات الجيش السوداني الأرضية تصدت لها، وهو الهجوم الثاني بعد تعرض قاعدة وادي سيدنا العسكرية لهجوم مماثل أوقع خسائر بشرية ومادية محدودة، وفقا لمصادر عسكرية في الجيش السوداني.

وقال إعلام حكومة ولاية الخرطوم، في بيان صحفي اليوم، إن قوات الدعم السريع "اقتحمت ونهبت نحو 10 قرى ببادية أم ضوا بان" بمحلية شرق النيل التابعة للخرطوم بحري.

وأضاف البيان، أن عمليات النهب طالت ممتلكات المدنيين والمرافق العامة بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في محطات توفير المياه.

ولا تزال تشهد أرجاء أخرى من السودان معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي مما اضطر عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، للفرار من منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا.

تأتي هجمات الدعم السريع بعد ساعات من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعادة السيطرة على مدينة سنجة في ولاية سنار واستعادة السيطرة على مقر الفرقة 17 بعد معارك ضارية شهدتها المدينة على مدى يومين.

تعد "سنجة" أول عاصمة ولائية يستطيع الجيش السوداني استعادتها من قبضة قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب التي يشهدها السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي، وتعد سيطرة الجيش عليها إنجازا استراتيجيا لوقوعها عند محور أساسي يربط بين مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان ووسطه.