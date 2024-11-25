الشرطة في تركيا تعتقل متظاهرين يطالبون بمزيد من الحماية للنساء من العنف

اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في اسطنبول لمحاولتهم الانضمام إلى مسيرة، اليوم الاثنين تطالب بحماية أكثر للنساء في تركيا ، حيث تم قتل أكثر من 400 امرأة هذا العام.

وحاول المتظاهرون دخول شارع "الاستقلال" الرئيسي للمشاه، لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في تحد لحظر مفروض على جميع الاحتجاجات في المنطقة.

وفي وقت سابق، قامت الشرطة بإغلاق جميع مداخل شارع "الاستقلال" وساحة "تقسيم" الرئيسية بالمدينة، بينما أغلقت السلطات العديد من محطات المترو لمنع التجمعات الكبيرة.

وكان العديد من المتظاهرين يحتجون على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2021 بانسحاب تركيا من اتفاقية أوروبية تعرف باسم اتفاقية اسطنبول. كان قد تم التوقيع المعاهدة، التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف، في اسطنبول عام 2011.

وجاء قرار أردوغان بعد أن اتهم بعض أعضاء حزبه الحاكم ذي الجذور الإسلامية المعاهدة بتعزيز حقوق المثليين ومثل عليا أخرى قالوا إنها تتعارض مع القيم العائلية التقليدية في تركيا.

ورفض أردوغان اليوم الاثنين الدعوات إلى عودة تركيا إلى المعاهدة وأكد مجددا التزام حكومته بحماية المرأة.