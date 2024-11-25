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اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين شابا، للاشتباه في شروعه في ارتكاب جريمة قتل، وذلك بعد إصابة طفلة - 8 أعوام، ورجل بجروح خطيرة عندما أطلق مسلح النار داخل سيارة في لندن.

وقالت الشرطة إن الطفلة في حالة مستقرة وتخضع لعملية جراحية، ومن المتوقع أن تنجو، بينما يعاني الرجل المصاب - 34 عاما من إصابات قد تغير حياته.

ولم يصب طفل صغير وامرأة كانا في السيارة وقت إطلاق النار مساء الأحد.

يذكر أن إطلاق النار نادر الحدوث في بريطانيا التي تفرض قيودا صارمة على الأسلحة.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن المشتبه به.