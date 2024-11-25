محافظ البحر الأحمر يروي تفاصيل جديدة عن غرق مركب سياحي بمرسى علم

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية بشأن حادث غرق مركب سياحي في مرسى علم بالبحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المركب ارتطم بموجة شديدة فانقلب على الجانب الأيمن والأيسر.

وأوضح أن جزءًا من السياح تداركوا الأمر سريعًا وقفزوا من الكبائن وهؤلاء تم إنقاذهم، مشيرًا إلى أن البعض ظلّ داخل الكبائن، وجار البحث عنهم.

ولفت إلى أن آخر صور تم التقاطها أظهرت أن معظم المركب غارق في المياه، مؤكدا أن المركب كان مجهزا بكل إجراءات السلامة وتم فحصها في مارس الماضي ورخصتها سارية لمدة عام ولم يكن بها أي مشكلة.

ونوه بأنه تم التحرك سريعًا فور الإبلاغ عن غرق المركب، بالتنسيق مع القوات البحرية التي تحركت على الفور، موضحًا أنه تم التواصل مع السفارات والقنصليات التي يتبعها السياح.

وأفاد بأن هؤلاء السياح يأتون لممارسة رياضة الغطس، وهم يعرفون المنطقة جيدًا، مشيرًا إلى أن أغلبهم جاء بزيارة تمتد لأربعة أيام يقضونها في البحر وليس في فنادق.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن مشاركة القوات البحرية في إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر.

وقال في بيان للمتحدث العسكري: «في إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ إستغاثة يفيد بتعرض المركب السياحي (سي ستوري) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو 35 كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية وإتساع نطاق الحادث».

وأضاف: «أسفرت الجهود عن إنقاذ 28 فردًا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التى تصادف تواجدها بمنطقة الحادث ، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التى تستدعى رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقى المفقودين والناجين».