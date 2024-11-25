 دي اتش إل: لا دليل على وجود طرود مشبوهة على متن الطائرة المحطمة في ليتوانيا - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2024 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

دي اتش إل: لا دليل على وجود طرود مشبوهة على متن الطائرة المحطمة في ليتوانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:27 م

قالت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة " دي إتش إل" اليوم الاثنين، إنه لا يوجد دليل على وجود طرود مشبوهة على متن إحدى طائرات الشحن التابعة لها التي تحطمت قرب مبنى سكني قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا.

وقالت أوسرا روتكاوسكين ، مديرة المبيعات والتسويق في فرع شركة "دي أتش إل" بليتوانيا ،:" في هذه المرحلة الزمنية ، ليس لدينا معلومات تشير إلى أي شيء غير عادي أو مشبوه".

وأضافت أن الشركة لن تدلي بمزيد من التعليقات فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام الليتوانية عن روتكاوسكين قولها: "لا نريد التكهن".

وأكدت روتكاوسكين أن الطائرة كانت تنقل طروداً للعملاء


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك