دي اتش إل: لا دليل على وجود طرود مشبوهة على متن الطائرة المحطمة في ليتوانيا

قالت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة " دي إتش إل" اليوم الاثنين، إنه لا يوجد دليل على وجود طرود مشبوهة على متن إحدى طائرات الشحن التابعة لها التي تحطمت قرب مبنى سكني قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا.

وقالت أوسرا روتكاوسكين ، مديرة المبيعات والتسويق في فرع شركة "دي أتش إل" بليتوانيا ،:" في هذه المرحلة الزمنية ، ليس لدينا معلومات تشير إلى أي شيء غير عادي أو مشبوه".

وأضافت أن الشركة لن تدلي بمزيد من التعليقات فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام الليتوانية عن روتكاوسكين قولها: "لا نريد التكهن".

وأكدت روتكاوسكين أن الطائرة كانت تنقل طروداً للعملاء