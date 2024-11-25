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حزب سيريزا اليساري في اليونان ينتخب زعيما جديدا

علم اليونان
علم اليونان

نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 8:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 8:44 ص

انتخب حزب سيريزا اليساري، الذي كان قد حكم اليونان في الماضي، زعيما جديدا يوم الأحد بعد عام من الاضطرابات الداخلية وتراجع الشعبية.

وتمكن سوكراتيس فاميلوس/58 عاما/ من هزيمة زميله في البرلمان بافلوس بولاكيس ومرشحين آخرين في تصويت مفتوح لجميع أعضاء الحزب والأشخاص المرتبطين به. وأظهرت النتائج أن فاميلوس أخفق في الحصول على 50% زائد صوت واحد من أجل تجنب جولة إعادة، في حين أقر بولاكيس بالهزيمة بعد حصوله على حوالي 43% من الأصوات.

ويشهد حزب سيريزا تراجعا مستمرا في شعبيته. فبعد فوزه بأكثر من 35% من الأصوات في عام 2015 ودخول الحكومة في تحالف مع حزب محافظ شعبوي، انخفضت النسبة إلى 31 % في 2019، عندما استعاد حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ السلطة.

وحصل الحزب على 14 % فقط في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية الحزب إلى أرقام فردية، بينما أدت الانشقاقات بين النواب إلى أنه لم يعد القوة المعارضة الرئيسية في البرلمان، بعد أن حل محله الحزب الاشتراكي "باسوك".

 


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