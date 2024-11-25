إسبانيا تشارك في مهرجان الفيوم السينمائي الدولي للبيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى

تستضيف مدينة الفيوم خلال الفترة ما بين 25 و30 نوفمبر 2024، الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي للبيئة والفنون المعاصرة.

يركز هذا المهرجان بشكل رئيسي على الإنتاجات السينمائية، التي تتناول الفنون المعاصرة والقضايا البيئية وتغير المناخ والهجرات الناتجة عن المخاوف البيئية والاجتماعية البيئية.

وفي إطار هذا المهرجان، سيُعرض فيلم "كذلك المطر" للمخرجة الإسبانية إيثيار بويين يوم 27 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بمركز الفيوم للفنون، بدعم من ملحقية الشئون الثقافية والعلمية في سفارة إسبانيا.

تدور أحداث الفيلم في مدينة كوتشابامبا (بوليفيا)، حيث تؤدي خصخصة المياه وبيعها لشركة متعددة الجنسيات إلى إثارة الاضطرابات بين السكان، مما يؤدي إلى اندلاع حرب المياه البوليفية الشهيرة، وهو الاسم الشائع لسلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة البوليفية خلال الفترة ما بين يناير وأبريل لعام 2000.

كما سيضم المهرجان ملتقى فنيًا يركز على الفنون المعاصرة وفنون الفيديو وفنون الأداء حول مواضيع تتعلق بظروف العمل والحياة اليومية لسكان الواحات المصرية، ويهدف الملتقى إلى استقطاب فنانين من أوروبا والمنطقة العربية، ويتضمن أيضاً معارض للحرف الإبداعية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تدريب وتوعية الشباب، وبالتعاون مع مكتب شئون البيئة والتعليم بجامعة الفيوم، سيتم تقديم ندوات وورش عمل ولقاءات للتعريف بالقضايا البيئية ومناقشة تأثير التغير المناخي على البيئات المختلفة، وخاصة على بيئة الصيادين والمزارعين في الفيوم.

تشتهر الفيوم في جميع أنحاء العالم بأنها إحدى مناطق الواحات في مصر، وهي موطن لبقايا جيولوجية مهمة وهياكل لحيوانات منقرضة وبها بحيرة طبيعية -بحيرة قارون- التي تشكل جزءًا من التنوع البيولوجي في الفيوم وتشكل مقصدًا لآلاف الطيور المهاجرة.

وتنظم مؤسسة مسار للثقافة والفنون، مهرجان الفيوم الدولي للأفلام البيئية والفن المعاصر تحت رعاية محافظة الفيوم ووزارة الثقافة.