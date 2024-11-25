الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم كل الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم كل الأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها، مشددة على أن الرؤية التي تحكم فكر حكومة الاحتلال الحالية هي رؤية استيطانية توسعية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة لمنتدى "حوارات روما المتوسطية" في العاصمة الإيطالية، إن حل الدولتين يظل الحل الوحيد الذي يحقق السلام القائم على العدالة والكرامة، والقابل للاستدامة والاستمرار.

وشدد "أبو الغيط"، على أن البديل هو نظام الفصل العنصري القائم حاليا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا النظام لا يمكن تثبيته سوى بالعنف والقهر، وأن الفلسطينيين يدفعون ثمن استمرار الاحتلال من دمائهم.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية: "أن السلام يظل الخيار الوحيد"، مؤكدا أن تصور الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية الحصول على السلام والأمن من دون حصول الفلسطينيين على حقهم في الاستقلال يعد وهما كبيرا".