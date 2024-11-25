نوريس يتوعد فيرستابن في الموسم المقبل بـ فورمولا 1

أبدى البريطاني لاندو نوريس ثقته في قدرته على التعافي، من خسارته لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، من أجل الفوز به في الموسم المقبل.

ونجح الهولندي ماكس فيرستابن، في تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، في لاس فيجاس.

وذلك بعدما حقق فارقا لا يمكن تعويضه، وهو 63 نقطة عن نوريس، مع تبقي 60 نقطة للمنافسة عليها في آخر جولتين، في قطر الأحد المقبل، وبعد ذلك بأسبوع في أبو ظبي.

وفاز فيرستابن بأربعة من أول خمسة سباقات، في الموسم الحالي، قبل أن يظهر نوريس كمنافس شرس له، بعدما حقق الفوز الأول في الجولة السادسة، في سباق ميامي.

وقال نوريس: "أشعر كأنني يمكنني القتال على لقب بطولة العالم.. يمكنني قول ذلك بثقة الآن، لأنني أملك ما يلزم لفعل هذا الأمر.. سندخل الموسم المقبل بسيارة، أعتقد أنها قادرة على أن تمنحنا الفوز بلقب البطولة من السباق الأول، وأنا متحمس جدا لذلك".

وتابع نوريس: "أنا فخور بالطريقة التي مضت بها البطولة، هل كنت أتمنى أن تتواصل إلى ما هو أبعد ذلك؟ بالطبع، لكنني خسرت البطولة في أول ستة أسابيع، حينما سيطر ماكس على الأمور.. لقد وسع فارق النقاط، وهذا أمر صعب جدا تعويضه".

وأردف: "إنه يستحق الفوز بالبطولة هذا العام، لكنني أتمنى أن أهزمه العام المقبل".