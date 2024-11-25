المركزي الصيني يضخ 900 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين 900 مليار يوان (14ر125 مليار دولار) في النظام المالي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل بهدف المحافظة على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن بيان على موقع بنك الشعب الصيني، إلى أن هذه القروض مدتها عام بفائدة تبلغ 2% وهو نفس سعر الفائدة في عملية الضخ السابقة التي تمت في الشهر الماضي.

وبعد هذه العملية وصل إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل إلى 239ر6 تريليون يوان.

وقال وانج شينج كبير محللي الاقتصاد الكلي في مؤسسة جولدن كريديت ريتنج للاستشارات والتصنيف الائتماني إن "فائدة آلية الإقراض متوسطة الأجل تتبع اتجاهات السوق وتتحرك وفقا لأسعار الفائدة في السوق. في الآونة الأخيرة، ظلت أسعار الفائدة الرئيسية وسعر الفائدة الأساسي للقرض، وهو سعر الإقراض القياسي القائم على السوق، مستقرة، وبالتالي ظل سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير هذا الشهر أيضًا."

وسينتهي أجل تمويلات بقيمة 45ر1 تريليون يوان وفق آلية الإقراض متوسطة الأجل خلال الشهر الحالي. كما ضخ البنك المركزي الصيني 500 مليار يوان وفق آلية إعادة الشراء العكسي في الشهر الماضي.