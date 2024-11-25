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انهيارات أرضية وفيضانات تضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

وكالات
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 9:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 9:35 ص

انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا 16 جثة من أسفل أطنان من الوحل والحجارة، أو التي كانت قد جرفتها مياه الفيضانات التي ضربت قرى جبلية في جزيرة سومطرة، وفقا لما قاله مسئولون، اليوم الاثنين.

وأوضح المسئولون أن ستة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.

وكان الطمي والصخور والأشجار قد تساقط من على جبل عقب هطول أمطار استوائية، بالإضافة إلى فيضان الأنهار على ضفتيها، مما أدى لتدمير أربع مناطق في إقليم نورث سومطرة، حيث جرفت المياه المنازل ودمرت المزارع.

وأصيب العشرات من الأشخاص بسبب الفيضانات الغامرة، التي آتت أيضا على أكثر من 130 هيكتارا من الأراضي الزراعية.

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