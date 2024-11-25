محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية؛ الموقف التنفيذي وحجم الأعمال بمستشفى الشهداء الجديدة المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويجري حاليا استكمال تنفيذ الهيكل الخرساني للمبنى.

جاء ذلك خلال جوله ميدانية موسعة، اليوم الإثنين، لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ومدينة الشهداء للوقوف على آخر المستجدات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة، رافقه فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، والمهندس محمد شاهين مسئول هيئة الطرق فرع المنوفية.

ووجه محافظ المنوفية، خلال الجولة، بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية على أرض الواقع، مؤكدا أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه من المقرر أن تضم المستشفى 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرا، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير طريق الشهداء – دناصور، وأشار مسئول هيئة الطرق أنه تم تنفيذ 2 كيلومتر بتقنية FDR وجار تغطيتهم بالطبقة الرابطة، مضيفا أنه سيتم غدا استكمال اعمال رصف طريق 98 (رملة الإنجب – دلهمو) وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة التواجد الميداني المتابعة الدورية والمستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لنهو جميع أعمال التطوير المقررة وفق البرنامج الزمني المحدد.

هذا وأكد محافظ المنوفية أن المشروع القومي "حياة كريمة" يستهدف تطوير البنية التحتية بكل القطاعات الخدمية ولا سيما قطاع الطرق كونه أحد المحاور الاستراتيجية الهامة لتحقيق التنمية المستدامة بقرى الريف المصري.