ديوان قميص الأراجيح للشاعر كريم بلال في معرض القاهرة للكتاب‎

يشارك ديوان (قميص الأراجيح) للشاعر كريم بلال، في معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير ٢٠٢٥.

والديوان هو باكورة أعمال بلال وديوانه الشعري الأول، صدر عن دار نشر ضفة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر ٢٠٢٤، وشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب عام ٢٠٢٤.

والشاعر كريم بلال شاعر مصري من مواليد محافظة البحيرة عام ١٩٩٤، وهو شاعر وطبيب ومترجم، وقام بترجمة العديد من القصائد من الإنجليزية والألمانية للعربية .

وديوان (قميص الأراجيح) يناقش قضايا فلسفية وإنسانية ويحَلّق بجناحيْ الموسيقى والخيال في فضاءات الخير والحب والجمال، يضم بين جناحيه 20 قصيدة تتنوع في نسيجها التكويني بين العمودي والتفعيلة.

ويتنقل الشاعر في الديوان، بين فضاءات مختلفة برٌاقة وينسج صورا شعرية دفّاقة، فتارة يتحدث عن الحب بسمته الأفلاطوني عن امرأة كالبلابل المتخيلة في عالم الخلود، وتارة ينزف لوحة شعرية على جدران المدينة يرسم صورة موجعة للأيتام والمشردين والجوعى في ليالي المدينة، وينتقل منها إلى حنينه الصارخ للريف وطفولته بين أحضان الحقول والزهور والنخيل.

ويتحدث في قصائد أخرى عن حيرته وتفرده ووحدته ووحشته وغربته بين الناس، ويحمل بين ضلوعه هذا الطفل الحالم الذي كأنه ذات شيبٍ وما غادره طول رحلته الشعرية بنَفَسِه الصوفي الولِه.

ويحاول تجسيد نظرة فلسفية شعرية للموسيقى بإيقاعاتها الفريدة وخيالاتها الحالمة الغَرِدة، ورغم تحدثه الدائم عن غربته وتوحده وانفراده وعزلته، إلا أنه لايزال مستمسكا بالحُلم العنيد ولازال يطارد فراشات أحلامه في حقول طفولته.