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المرشد الإيراني: إصدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا يكفي

وكالات
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:38 ص

قال المرشد الإيراني علي الخامنئي، إن إصدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار إعدام، مؤكداً أن قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل جرائم حرب.

وأضاف خامنئي في حديثه اليوم أمام حشد جماهيريي بمناسبة أسبوع التعبئة الإیرانية: "التعبئة ظاهرة فريدة والعقيدة التعبوية موجودة في دول أخرى من ضمنها المقاومة وستتغلب على الكيان الصهيوني وأمريكا، وهي لا تقتصر على البعد العسكري رغم أهميته بل تضم مجالات أخرى منها ثقافية واجتماعية لا تقل أهمية عن البعد العسكري".

وأكد المرشد الإيراني، أن خطة الاستعمار والاستكبار العالمي هي إنكار تاريخ وهوية الشعوب واذلالهم، لذا فإن عدم الخضوع لإرادة العدو والتحلي بثقة عالية بالنفس أمر مهم لمواجهة هذه الخطة وهذا ما تقوم به التعبئة في مواجهة الإذلال الوطني.

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