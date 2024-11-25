الرئاسي اليمني يشدد على تنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الحوثيين

شدد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى الحوثيين.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج ، والسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، لبحث الدعم الأمريكي المطلوب للاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية، والحد من التداعيات الإنسانية لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن العليمي استمع إلى إحاطة ليندركينج، بشأن المتغيرات الإقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى الخيارات المطروحة لدفع الحوثيين إلى التعاطي الجاد مع مساعي إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة".

في سياق متصل، بحث السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، والسفير الأمريكي، تطورات الوضع في البحر الأحمر، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، للحفاظ على التهدئة والتوصل لحل شامل.

وقال آل جابر في حسابه على منصة "إكس"، "اجتماع مثمر مع المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيم ليندركينج، والسفير الأمريكى لدى اليمن، ستيفن فاجن".

وأضاف"ناقشنا مستجدات وتطورات الوضع في اليمن والبحر الأحمر، وجهودنا المشتركة في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة، وسبل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة للحفاظ على التهدئة وللتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحراك الدولي والأممي الواسع في الرياض بخصوص البحث في تطورات الوضع في اليمن، البلد الذي يشهد صراعا مسلحا منذ نحو عشر سنوات.