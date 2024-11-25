محافظ شمال سيناء يستعرض إنجازات المحافظة في منظومة التربية والتعليم

استعرض اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ما تم إنجازه في منظومة التربية والتعليم خلال الفترة السابقة.

وقال محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم عقد لقاء جماهيري للوقوف على أبرز المشاكل في أعقاب انتهاء الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم المرور على عدد من المدارس، لافتًا إلى استمرار مروره على مدارس المحافظة حتى نهاية العام الدراسي.

وعرض محافظ شمال سيناء، النتائج التي تم تنفيذها في هذا الملف، لافتًا إلى أن عدد المدارس خلال فترة الإرهاب كان 84 مدرسة، لكنه وصل الآن 694 مدرسة، مشيرًا إلى أنه مع بدء العام الدراسي الجديد تم تشغيل عدد 5 مدارس و110 فصول إضافي، وزيادة نسبة 1% لطلبة الثانوية العامة، والنزول بالمجموع من 245 إلى 225 بفارق 20 درجة للقبول بالثانوية العامة، والتصديق بنقل عدد 80 معلمًا ومعلمة من مدرسة إلى مدرسة أخرى مراعاةً للظروف الاجتماعية، والتصديق على تحويل 1508 طلاب من مدرسة إلي مدرسة أخرى مراعاةً للظروف الاجتماعية.

ونوه بأنه تم التصديق من وزارة التربية والتعليم على تحويلات طلبة أولى وثانية ثانوي من مدرسة إلى أُخرى، بالإضافة إلى 4 طالبات في الثانوية العامة، وزيادة عدد مدرسي الحصة من 320 مُدرسًا العام الماضي إلى 525 خلال العام الدراسي الحالي، ومن المنتظر إضافة أعداد أُخرى.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك نتائج جارٍ التصديق عليها من وزير التربية والتعليم، بعد موافقته مبدئياً خلال زيارته إلى المحافظة وتشمل إعادة تشغيل شركة "أيتوس" للعاملين بالمدارس، بإجمالي عدد 448 عاملًا، وتأسيس 9 مدارس تكنولوجية والتصديق على 100 مدرس حصة إضافية، بجانب التصديق على إسناد سلطة النقل لمراحل الثانوية العامة (أولى- ثانية- ثالثة)، إلى المحافظ مع عدم تغير أماكن لجان امتحانات الثانوية العامة.