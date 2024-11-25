تسببت الانزلاقات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بعد فترة من الجفاف الطويل في العاصمة البوليفية، لاباز، في غرق عشرات المنازل في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا للسلطات المحلية.

وجرفت الانزلاقات الطينية فتاة صغيرة، وأدت إلى عمليات إخلاء، وتركت أجزاء من المدينة بدون كهرباء.

وفاض نهر على ضفتيه يوم السبت بسبب الأمطار الغزيرة مما أدى إلى اندفاع كميات من الوحل والطين من حي في جنوب غرب لاباز حيث تنتشر المنازل المنخفضة الإرتفاع والمشيدة بشكل رديء على طول المنحدر.

واندفعت تدفقات من الصخور والتربة عبر واد ضيق في وقت مبكر من صباح الأحد، متسببة في تدمير حوالي عشرين منزلا وغرق أربعين آخرين، وفقا لما ذكره خوان كارلوس كالفيمونتيز، نائب وزير الدفاع المدني في بوليفيا.

وخلال زيارة إلى الموقع، قدم الرئيس لويس آرسي المساعدة لضحايا الفيضانات وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن البناء غير القانوني الذي فاقم الأضرار.

وقال: "نحن في صدمة مما حدث. لا يمكن ترك الأمر على هذا النحو. يجب إجراء تحقيق".