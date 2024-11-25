الكشف على 417 مواطنا في اليوم الأول من قافلة طبية بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة، بالإسماعيلية قافلة طبية بمركز القنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة"، بجانب الكشف عن أمراض السكر والضغط وإجراء الأشعة، والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وعقد ندوات التثقيف.

وأضافت "مصطفى"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 417 مريضًا خلال اليوم الأول للقافلة، على أن تواصل القافلة تقديم خدماتها للمواطنين غدًا في مركز شباب القنطرة شرق.

وواصلت مبادرة "بداية"، على هامش القافلة فعالياتها بتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات، وتسليم هدايا للفائزين وإضفاء روح البهجة، والسعادة للمترددين على القافلة الطبية من مختلف الفئات العمرية.

من جهتها أوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن القافلة استقبلت 93 مواطنًا بعيادة الباطنة، 98 حالة بعيادة الأطفال، 81 مواطنًا بالجراحة العامة، 31 مواطنًا بعيادة الأسنان.

كما استقبلت عيادة تنظيم الأسرة 43 سيدات، و15 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 42 حالة وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين والاِهتمام بصحة المواطن والوصول للمناطق الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.