أكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يُعد مناسبة مجتمعية مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة، ومعالجة المشكلات التي تواجه السيدات على مختلف الأصعدة في المحافظات.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الدول تسعى لتنظيم فعاليات ولقاءات مع السيدات في المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق حملات طرق الأبواب بهدف نشر الوعي بمخاطر العنف الذي تتعرض له المرأة، سواء في الشارع أو في المجتمع بشكل عام.

وأضافت أن العنف السيبراني والإلكتروني يُعد من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتصدى لها المجلس القومي للمرأة، بما في ذلك جرائم الابتزاز والتنمر ضد النساء، لحماية الفتيات والسيدات، وخاصة القاصرات.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى وجود برامج وأنشطة تعليمية يقدمها المجلس القومي للمرأة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مشددة على أن التطور السريع في هذا النوع من الجرائم يتطلب وجود بيئة تشريعية تتناسب مع التغيرات التي يشهدها المجتمع.