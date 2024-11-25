 المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: مذكرة اعتقال نتنياهو بارقة أمل بتنفيذ القانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: مذكرة اعتقال نتنياهو بارقة أمل بتنفيذ القانون الدولي

وفا
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 1:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 1:55 ص

قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إن مذكرتي الاعتقال الدولية الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، تمثلان "بارقة أمل" فيما يتعلق بتنفيذ القانون الدولي.

وأضاف المجلس في بيان، اليوم الأحد، أن "العالم يشهد منذ أكثر من عام بلا حول ولا قوة التدمير المنهجي للسكان المدنيين في غزة".

وأشار إلى أن الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين أدلوا بتصريحات "تعبر صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية" حيال غزة.

وأكد أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمثل "بارقة أمل" لإنفاذ القانون الدولي.

وقال البيان إن هذا القرار يعد "وعدا هشا بالعدالة والسلام في ظل الظلام المفروض على غزة".


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