رئيس هيئة الوقاية من التعذيب في تونس ينتقد تدهور الوضع في السجون

انتقد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس اليوم الاثنين تدهور الوضع في السجون ومراكز الإيقاف بسبب الاكتظاظ وتدني الرعاية.

وقال رئيس الهيئة فتحي جراي في مؤتمر دولي بتونس حول "الممارسات الفضلى للوقاية من التعذيب"، إن الوضع في الأماكن السالبة للحرية وأساسا السجون، لم يتغير بل إنه تفاقم أكثر مما كان عليه بسبب عدة عوامل.

وأوضح لإذاعة موزاييك الخاصة أن السجون تعاني "من الإكتظاظ ومحدودية ظروف الرعاية الصحية ورداءة الأكل وسوء المعاملة".

ووفق تقارير مستقلة تشهد السجون التونسية نسبة اكتظاظ تناهز 150 بالمئة مقارنة بطاقة استيعابها.

وتشكو منظمات حقوقية من طول فترات الإيقاف وبطء الإجراءات القضائية ما يتسبب في تكدس السجناء والموقوفين في مساحات ضيقة.

وأضاف جراي أنه من المهم إن تصادق تونس على الاتفاقيات في مجال الوقاية من التعذيب لكن يتعين ترجمة ذلك بتطبيقها على أرض الواقع.