 رئيس هيئة الوقاية من التعذيب في تونس ينتقد تدهور الوضع في السجون - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2024 6:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب في تونس ينتقد تدهور الوضع في السجون

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 6:01 م

انتقد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس اليوم الاثنين تدهور الوضع في السجون ومراكز الإيقاف بسبب الاكتظاظ وتدني الرعاية.

وقال رئيس الهيئة فتحي جراي في مؤتمر دولي بتونس حول "الممارسات الفضلى للوقاية من التعذيب"، إن الوضع في الأماكن السالبة للحرية وأساسا السجون، لم يتغير بل إنه تفاقم أكثر مما كان عليه بسبب عدة عوامل.

وأوضح لإذاعة موزاييك الخاصة أن السجون تعاني "من الإكتظاظ ومحدودية ظروف الرعاية الصحية ورداءة الأكل وسوء المعاملة".

ووفق تقارير مستقلة تشهد السجون التونسية نسبة اكتظاظ تناهز 150 بالمئة مقارنة بطاقة استيعابها.

وتشكو منظمات حقوقية من طول فترات الإيقاف وبطء الإجراءات القضائية ما يتسبب في تكدس السجناء والموقوفين في مساحات ضيقة.

وأضاف جراي أنه من المهم إن تصادق تونس على الاتفاقيات في مجال الوقاية من التعذيب لكن يتعين ترجمة ذلك بتطبيقها على أرض الواقع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك