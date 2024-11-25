اليونيسف: ارتفاع عدد الأطفال المجندين لدى العصابات في هايتي

أفاد تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الاثنين، أن العصابات في هايتي تجند الأطفال بمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد القاصرين المستهدفين بنسبة 70% في العام الماضي.

وأشارت منظمة اليونيسف إلى أن الأطفال يشكلون، حاليا، ما بين 30% إلى 50% من جميع أعضاء العصابات في الدولة التي تمزقها أعمال العنف.

وقالت جيتا نارايان، ممثلة اليونيسف في هايتي، إن "هذا اتجاه مقلق للغاية".

وتأتي تلك الزيادة في الوقت الذي يتفاقم فيه الفقر ويتصاعد العنف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث تهاجم العصابات، التي تسيطر على 85% من العاصمة بورت أو برنس، المجتمعات التي كانت سابقا آمنة في محاولة لفرض سيطرة كاملة على العاصمة.

وأوضحت نارايان، في مقابلة جرت عبر الهاتف من هايتي، بأن الصبية الصغار غالبا ما يتم استخدامهم كمخبرين "لأنهم لا يخضعون للمراقبة ولا يُنظر إليهم كتهديد". وأضافت أن بعضهم يتم تسليحهم وإجبارهم على المشاركة في الهجمات.

وفي الوقت ذاته، تُجبر الفتيات على الطهي والتنظيف، وحتى يتم استخدامهن كما يُسمي بـ "زوجات" لأعضاء العصابات.

وقال نارايان "إنهم لا يفعلون هذا طوعا، وحتى عندما يكونون مسلحين بالأسلحة، فإن الطفل هنا هو الضحية".