هابيك: ألمانيا كانت دائما متأخرة في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأحد بأن بلاده ارتكبت أخطاء في جهودها لدعم أوكرانيا، بما في ذلك إرسال الأسلحة الضرورية "في وقت متأخر جدا" بعد الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022.

وقال هابيك في برنامج "ميوسجا" على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" إن "ألمانيا كانت دائما متأخرة في إرسال الأسلحة".

وأعرب عن أسفه بشأن تأخر شحنات دبابات ليوبارد، وقال إن هذه الاستراتيجية تتكرر الآن فيما يتعلق بتوريد صواريخ تاوروس، التي يعارض المستشار أولاف شولتس بشدة إرسالها.

ويدعم هابيك إرسال أنظمة تاوروس إلى كييف، لكنه أشار إلى أن الحذر والتروي ضروريان في هذا الأمر.

كما دعم الوزير، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، مكالمة شولتس الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قوبلت بانتقادات شديدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين.

وتساءل هابيك: "كيف يمكنك أن تكون مشاركا في محادثات حول النزاع إذا لم تتحدث مع الأطراف المتحاربة؟" وكانت هذه المكالمة مع بوتين هي الأولى بين الزعيمين منذ عامين.