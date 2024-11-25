جوارديولا يكشف سبب معاناة مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه من أهم مسؤولياته عدم النظر لأي شيء إلا محاولة استعادة الانتصارات في الفترة الحالية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية: "من مسؤوليتي إعادة مانشستر سيتي لمساره الصحيح، التشكيل الحالي قوي بما يكفي لقلب الأمور".

وأضاف: "لم نكن على هذا الحال لسنوات، ولكنني قلت من قبل إنه عاجلا أم آجلا كان يجب أن يحدث هذا".

وأوضح: "الأخطاء التي نرتكبها بشكل خاطئ منذ بداية الموسم تزداد سوءًا، الآن علينا أن نواجه الأمر، ويتعين علينا الاستمرار".

وأنهى: "لا نتوقع خسارة مباريات مهمة في كثير من الأحيان، لكن هذا حدث وعلينا أن نجد طريقة، عندما بدأنا نخسر، قلت للناس يجب أن أجد طريقة، من واجبي ومسؤوليتي أن أجد طريقة لأكون أكثر ثباتًا، وأتحسن وأفوز بالمباريات".