تقرير: أنباء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تقود أسعار النفط للتراجع

تراجعت أسعار النفط نحو 2% بعد أن نقل موقع أكسيوس الإلكتروني اليوم الاثنين عن مسئول أمريكي كبير قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.08% إلى 73.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو 2.33% إلى 69.58 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين، إنها بصدد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع حزب الله لكن لا تزال هناك قضايا عالقة.

في حين أبدى المسؤولون اللبنانيون تفاؤلا حذرا لكنهم قالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكن الوثوق به.