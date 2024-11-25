وزير الخارجية يؤكد ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في غزة

شارك بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، في جلسة حوارية بعنوان "حوار من أجل السلام" في فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية، واستعرض جهود الوساطة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأبرز الوزير، الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية واتباع سياسة التجويع، مع تسليط الضوء على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وحول مستقبل قطاع غزة، أكد ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية، وحذر من أية مساعى لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما استعرض وزير الخارجية، موقف مصر الداعم للبنان على المستويين السياسي والإنساني، معربا عن رفض مصر الكامل بالمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واحترام رغبة الشعب اللبناني في اختيار رئيسه دون تدخلات أجنبية. كما تناول الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في لبنان.

كما تناول تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، حيث أكد ضرورة اتباع نهج شامل يتضمن عدة عناصر تشمل وضع حد للحرب في غزة، والعمل على خفض التصعيد، مشيرا إلى التداعيات على الاقتصاد المصري بسبب التوتر في البحر الأحمر.

وأكد في نهاية الجلسة أن الخيارات العسكرية تثبت فشلها ولا تحقق السلام والاستقرار في المنطقة، وأنه لا غنى عن الحلول الدبلوماسية، وشدد على ضرورة معالجة جذور عدم الاستقرار في المنطقة وهي إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.