مياه شمال سيناء: استئناف ضخ المياه لمدينة العريش بعد إصلاح محطة التحلية

أعلنت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بشمال سيناء، عن الانتهاء من صيانة محطة تحلية المياه بغرب العريش.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، إنها انتهت بالأمس من أعمال صيانة المأخذ البحري، وتم إعادة تشغيل الضخ لمحطات مدينة العريش اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين.

وأضافت الشركة: "ستقوم محطات الرفع بالضخ تباعاً على أحياء المدينة المختلفة، طبقاً لبرامج الضخ المعدة سلفاً، وسيتم الإعلان أولاً بأول عن برامج الضخ اليومية بمجرد انتظام ضخ كميات المياه بالمحطة بعد شحن كل الوحدات اليوم".

وتناشد الشركة المواطنين بمدينة العريش، المحافظة على المياه وعدم إهدارها وإغلاق الخزانات بمنازلهم بمجرد امتلائها، موجهة الشكر للمواطنين بمدينة العريش وكل مدن المحافظة.