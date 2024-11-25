 ضبط 3 تجار مخدرات بكميات قيمتها 2.4 مليون جنيه بالغربية والمنوفية - بوابة الشروق
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ضبط 3 تجار مخدرات بكميات قيمتها 2.4 مليون جنيه بالغربية والمنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:58 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه بالغربية والمنوفية.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكن الأمن من ضبط عنصر إجرامى – بمنطقة المحلة الكبرى وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو حشيش، سلاح أبيض).

وفي المنوفية ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة بركة السبع، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (15 كيلو حشيش، دراجة نارية "بدون لوحات").

تقدر القيمة المالية للمضبوطات 2 مليون و400 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقا

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