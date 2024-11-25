تقرير أممي: العنف ضد النساء يحصد أرواح الآلاف سنويا حول العالم

كشفت دراسة للأمم المتحدة تم نشرها اليوم الاثنين أن نحو 51 ألف امرأة وفتاة لقين حتفهن على أيدي أقاربهن أو شركاء حياتهن في مختلف أنحاء العالم العام الماضي.

ومع ذلك، فإن النطاق الشامل للجريمة أكبر، حسبما أكد التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويرجع هذا إلى أنه لا توجد بيانات كافية بشأن جرائم القتل هذه.

وركزت الدراسة على جرائم قتل النساء، أو القتل العمد الذي يكون الدافع وراء الجريمة هو جنس الضحية كأنثى.

وشهد عام 2023، تسجيل أفريقيا أعلى معدل لجرائم قتل الإناث التي كان فيها الضحية والجاني على علاقة حميمة أو عائلية. وكان الرقم المسجل هو 9ر2 ضحية لكل 100 ألف امرأة. وسجلت أوروبا، أدنى معدل وهو 6ر0 ضحية لكل 100 ألف امرأة.

وأفاد خبراء الأمم المتحدة بأن معدلات قتل الإناث في شمال وجنوب وشرق أوروبا انخفضت في السنوات الأخيرة. ولكن في أوروبا الغربية، كان هناك ارتفاع طفيف في المعدلات.

وتم نشر الدراسة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر.