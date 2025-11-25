صحيفة إسرائيل اليوم: مبادرة لجلب مليون يهودي من العالم بالعقد المقبل

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية النقاب، الثلاثاء، عن مبادرة لجلب مليون يهودي من أنحاء العالم إلى إسرائيل في العقد المقبل.

وقالت الصحيفة: "من المتوقع أن يُسلّط مؤتمر إسرائيل اليوم، الذي سيُعقد بعد أسبوع واحد بالضبط في نيويورك، الضوء على إحدى أهم المبادرات وأكثرها طموحًا التي نوقشت في إسرائيل في السنوات الأخيرة: المليون الحادي عشر" في إشارة إلى أن عدد سكان إسرائيل حاليا بما يشمل العرب والأجانب نحو 10 ملايين.

وأضافت الصحيفة: "إنها رؤية شاملة تسعى إسرائيل إلى تعزيزها في السنوات القادمة، بهدف جلب مليون يهودي إلى إسرائيل من جميع أنحاء العالم خلال عقد من الزمن، في إطار جهد استراتيجي لتعزيز الاقتصاد والديموغرافيا والعلاقات مع الجالية اليهودية في الخارج".

وتابعت: "سيقود النقاش ثلاثة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالمَي اليهود والأعمال: رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رون لاودر، ورجل الأعمال سيلفان آدامز، والمستثمر الكبير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة مايكل آيزنبرغ، وسينضم إليهم قادة الجالية اليهودية في نيويورك".

وبحسب الصحيفة فإن "هذه المبادرة تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل حاجة متزايدة لتعزيز مواردها البشرية، إلى جانب رغبة في تجديد الثقة والتواصل مع يهود العالم".

وقالت: "وفقا لأصحاب الرؤية يعيش ملايين اليهود حاليا في أماكن تختبر فيها الهوية اليهودية، ويعود ذلك جزئيا إلى تصاعد معاداة السامية والتغيير السياسي في نيويورك".

وأضافت: "تسعى إسرائيل إلى أن تصبح وجهة توفر الأمن والاستقرار المجتمعي وفرصا مهنية استثنائية".

وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن عدد اليهود حول العالم حوالي 15.7 مليون بينهم 7.4 ملايين في إسرائيل ونحو 6.3 ملايين في الولايات المتحدة مع وجود جاليات كبيرة في فرنسا وكندا وبريطانيا والأرجنتين وروسيا وألمانيا وأستراليا وغيرها.

وتكرر إسرائيل دعواتها إلى اليهود حول العالم للهجرة إليها بزعم أنها "وطن اليهود".

وتستغل الحكومة الإسرائيلية الأزمات والتطورات السياسية حول العالم لدعوة اليهود للهجرة إلى إسرائيل.

وكانت أخر هذه الدعوات، مناشدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لليهود في نيويورك للهجرة بعد انتخاب زهران ممداني، أول رئيس مسلم للبلدية في 5 نوفمبر الجاري .

ومن المرتقب أن يبدأ ممداني مهامه رسميا مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية سلفه إريك أدامس في 1 يناير 2026.