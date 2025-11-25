كيف علق الحرس الثوري الإيراني على مقتل هيثم الطبطبائي؟

أعلن الحرس الثوري الإيراني إدانته مقتل هيثم علي الطبطبائي رئيس أركان حزب الله، الذي أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله، مساء الأحد، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، متوعدا بالثأر لمقتله.

واعتبر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن "دماء هذا الشهيد وسائر شهداء المقاومة الذين صنعوا التاريخ والمفاخر، رصيدا استراتيجيا لمستقبل المنطقة والأمة الإسلامية، وتشكل كابوسًا مرعبًا للصهاينة"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "ارتكب الكيان الصهيوني مرة أخرى جريمة إرهابية سافرة، مستهدفًا أحد القادة الصامدين لحزب الله في لبنان، هيثم علي الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت"، واصفا مقتله بأنه "عمل جبان" يأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهكته إسرائيل.

وأضاف الحرس الثوري أن "الطبطبائي كان له دور كبير في إحباط مؤامرة التكفيريين، مع عدد من رفاقه ومن أبناء الشعب اللبناني المقاوم"، حسب وصفه.

وأكد الحرس الثوري الإيراني: "لا شك أن حق محور المقاومة وحزب الله في الثأر لدماء المقاتلين الشجعان من أجل الإسلام محفوظ، وفي الوقت المحدد سيأتي الرد الساحق على المعتدي الإرهابي"، بحسب وكالة "إرنا".

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل ثاني أعلى مسئول في حزب الله ورئيس أركان الحزب هيثم علي الطباطبائي، ووصفه بأنه "عنصر رئيسي ومخضرم في المنظمة الإرهابية"، وذلك في أول غارة جوية شنها على بيروت منذ أشهر.

ووضعت الولايات المتحدة الطباطبائي على لائحة الإرهاب في عام 2016، قائلة إنه قائد عسكري رئيسي في حزب الله و"قاد القوات الخاصة للحزب في كل من سوريا واليمن".

وعرض برنامج المكافآت من أجل العدالة الأمريكي ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن الطباطبائي