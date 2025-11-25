عقد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني مساء الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأشار ألونسو إلى أهمية المباراة، موضحًا:"نريد أن نقدم أداءً جيدًا يعيد لنا طعم الانتصارات. يجب أن نلعب بتركيز عالٍ لأنها مباراة حاسمة في سباق التأهل، وهذا هو الإطار الذهني الذي يجب أن ندخل به اللقاء".

وتحدث المدرب الإسباني عن الجوانب الإدارية داخل الفريق قائلاً:"إدارة غرفة الملابس مهمة بقدر أهمية العمل التكتيكي والبدني. هذا الأمر لا يختلف عن أي نادٍ كبير آخر".

وبمناسبة مرور ستة أشهر على توليه قيادة الفريق، وتزامنًا مع عيد ميلاده الرابع والأربعين، قال ألونسو:"توقعت أن تكون الوظيفة مرهقة، وهذا صحيح. هناك لحظات تتطلب تركيزًا كبيرًا وأخرى تحتاج سرعة في رد الفعل، لكنني أستمتع بكل جوانبها".

وأضاف:"هل أستمتع حقًا بتدريب ريال مدريد؟ نعم، رغم أنه أمر مرهق للغاية. لسنا راضين عن أدائنا في المباريات الأخيرة، ولدينا ما يكفي من النقد الذاتي، لكننا ندرك أيضًا وضعنا الجيد في الدوري ودوري الأبطال".

وعن التعامل مع النجوم داخل غرفة الملابس، أوضح:"اللاعبون الكبار محترفون للغاية ومتطلبون. مرّوا بمثل هذه الظروف من قبل، وما يميزهم هو كيفية تعاملهم معها. التواصل معهم جزء مهم من العمل اليومي".