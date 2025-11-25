العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين

جددت وزارة العدل الأمريكية طلبها اليوم الاثنين، بكشف المواد الموجودة لدى هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالاتجار الجنسي لجيفري إبستين، قائلة إن الكونجرس أوضح عند الموافقة على الإفراج عن مواد التحقيق المتعلقة بمقاضاة رجل الأعمال الراحل أنه يجب الإفراج عن الوثائق مثل سجلات المحكمة.

ووقّع المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون على الطلب في محكمة مانهاتن الفيدرالية طالبا من القاضي إصدار حكم عاجل يسمح بالإفراج عن المواد الآن بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على الإجراء الذي يتطلب الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإبستين في غضون 30 يوما.

وقالت وزارة العدل إن إجراء الكونجرس تجاوز القانون القائم بطريقة تسمح بكشف مواد هيئة المحلفين الكبرى.