 العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين

نيويورك (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 12:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 12:01 ص

جددت وزارة العدل الأمريكية طلبها اليوم الاثنين، بكشف المواد الموجودة لدى هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالاتجار الجنسي لجيفري إبستين، قائلة إن الكونجرس أوضح عند الموافقة على الإفراج عن مواد التحقيق المتعلقة بمقاضاة رجل الأعمال الراحل أنه يجب الإفراج عن الوثائق مثل سجلات المحكمة.

ووقّع المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون على الطلب في محكمة مانهاتن الفيدرالية طالبا من القاضي إصدار حكم عاجل يسمح بالإفراج عن المواد الآن بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على الإجراء الذي يتطلب الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإبستين في غضون  30 يوما.

وقالت وزارة العدل إن إجراء الكونجرس تجاوز القانون القائم بطريقة تسمح بكشف مواد هيئة المحلفين الكبرى.

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك