كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد بدوري الأبطال

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه، استعدادا للسفر إلى زامبيا، فجر اليوم، لمواجهة نادي زيسكو يونايتد، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وتعادل الزمالك سلبيًا أمس الثلاثاء، أمام الإنتاج الحربي، في المباراة الثانية له على التوالي، حيث كانت المباراة الأولى في الجولة الماضية من مسابقة الدوري أمام نادي سموحة السكندري.

ولم تشهد قائمة الفريق أي تغييرات سواء بضم لاعبين جدد أو استبعاد آخرين، عن قائمة الفريق خلال مواجهة الإنتاج، حيث استمر غياب الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وعبدالله جمعة وخالد بوطيب، بسبب الإصابة.

واستقر الجهاز الفني للأبيض بقيادة كارتيرون، على اصطحاب، ظهير أيمن الفريق، حازم إمام في رحلة زامبيا، على الرغم من عدم التأكد على قدرته في اللحاق بالمباراة من عدمه، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الإنتاج.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة زيسكو كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد حمدي "الونش"- محمد عبد السلام- محمد عبد الشافي - محمود الونش - حازم إمام.

الوسط: إسلام جابر - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.