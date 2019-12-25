أنيلكا: تجربة يوفنتوس الأسوأ في مسيرتي الكروية

وصف نيكولا أنيلكا، المهاجم الدولي الفرنسي السابق، الفترة التي قضاها في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأسوء تجربة في مسيرته الاحترافية.

ولعب أنيلكا، 40عاما، الذي اعتزل كرة القدم عام 2015، للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، حيث أرتدى قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وبولتون وفنربخشة التركي.

وكان أنيلكا وقع لفريق يوفنتوس قادمًا من شنغهاي شينهوا الصيني في يناير عام 2013، لكنه لعب ثلاث مباريات فقط وفشل في تسجيل أي هدف في الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري.

وقال أنيلكا في تصريحات لموقع "توتو يوفي": "قررت أن أقبل عرض يوفنتوس لأنه فريق عظيم، ولديه تاريخ جيد، وكذلك لأنه يتصدر الدوري الإيطالي".

وأضاف: "للأسف، كانت تلك أسوأ تجربة في مسيرته منذ أن بدأت لعب كرة القدم، لقد شاركت فقط في 45 دقيقة ولم ألعب أبدًا بقميص الفريق في ملعب يوفنتوس وأمام الجماهير".

وتابع أنيلكا: "بكل صدق، حينما يتحدث معي أحد عن يوفنتوس، فأنا أحاول تغيير الموضوع فورًا، أشعر بالخجل من هذا الانتقال".

واختتم أنيلكا تصريحاته قائلًا: "لقد سجلت أهدافا لكل الفرق التي لعبت لها، ماعدا يوفنتوس".