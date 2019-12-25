 مقتل 3 من الحشد الشعبي وإصابة 4 في هجوم لداعش شمال بغداد - بوابة الشروق
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مقتل 3 من الحشد الشعبي وإصابة 4 في هجوم لداعش شمال بغداد

تكريت (العراق) - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 9:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 9:09 م

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الأربعاء بمقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي الشيعي وإصابة أربعة اخرين في هجوم شنه عناصر داعش جنوب شرقي سامراء / 120 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي قتلوا مساء اليوم وأصيب أربعة آخرون في هجوم شنه عناصر داعش على نقطة مرابطة تابعة للحشد الشعبي في منطقة السيفونة التابعة لناحية المعتصم /20 كيلومترا جنوب شرقي سامراء/، موضحا أن المهاجمين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع النقاط القريبة فيما جرى تعزيز القوات المتواجدة في القاطع بقوات أخرى تحسبا لهجمات جديدة".

وما زالت مناطق شمال العاصمة العراقية بغداد تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون هجمات مسلحة وعمليات خطف واغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية الانتصار على تنظيم داعش عسكريا نهاية عام 2017.


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