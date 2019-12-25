المصري يحشد أسلحته لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة ايهاب جلال التحدى قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الاربعاء على ستاد الجيش بالسويس فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز

ورفع لاعبو المصري شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة الحادية عشر وتحسين مركز الفريق بجدول الدوري وذلك قبل لقاء بيراميدز فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية النسخة السابعة عشر 29 ديسمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

وطالب إيهاب جلال من لاعبية استغلال الروح العالية والحماس التى كانوا عليها فى مباراة بيراميدز بالدورى وأكد على أهمية الفوز على الطلائع والعودة للانتصارات محذرا من قوة المنافس الذى يملك لاعبين على مستوى عالى

وأشار المدير الفني إلى صعوبة المباراة، مشددًا على ضرورة تحقيق الانتصار لاسعاد جماهير بورسعيد التي تنتظر من فريقها الكثير على الرغم من الغيابات الكثيرة للإصابات والإيقاف، حيث سيغيب الثنائي محمود وادي وكريم العراقي واوستين أموتو وبهاء مجدي وأحمد جمعة للإصابة .

وأدى الفريق المران الأخير له مساء أمس الثلاثاء، استعدادا للمباراة ووضح اهتمام إيهاب جلال اللعب بخطة هجومية منذ بداية المباراة بغرض احراز هدف مبكر وركز الجهاز الفنى على النواحي التكتيكية والخططية خاصه الكرات الثابتة وكيفية استغلالها .

وخاض حراس مرمى الفريق الثلاثة احمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة مران قوي تحت إشراف مصطفى كمال مدرب الحراس .