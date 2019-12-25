قوات حفتر تسيطر على حي الزهور بطرابلس

سيطرت قوات الكتيبة 166 مشاة التابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي على عمارات حي الزهور بطرابلس.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، مساء الأربعاء، فيديو في صفحتها على موقع "فيسبوك" يظهر الوحدات العسكرية بالكتيبة 166 مشاه وهي تتجول بعمارات حي الزهور بالعاصمة طرابس، بعد أن تم إقتحامها والسيطرة عليها خلال الساعات الماضية.

من جهة أخرى، ذكر المكتب الاعلامي أن حفتر عقد اليوم الأربعاء، في مقر القيادة العامة بالرجمة، اجتماعا طارئا بضُباط غُرف العمليات لكافة المحاور، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية في جبهات القتال،بحسب موقع"بوابة أفريقيا الأخبارية"الليبي.

ويأتي هذا الاجتماع تزامنا مع إعلان مجلس أعيان وحكماء مصراته، في وقت سابق من اليوم، سحب أبناء المدينة من جبهات القتال في كل من طرابلس وسرت، فورا دون قيد أو شرطً، وذلك استجابة للمهلة الزمنية التي أعلنها الناطق الرسمي بإسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق.

ودعا المجلس القوات التابعة لمدينة مصراته بالانسحاب من جبهات القتال والعودة إلى المدينة، مطالبًا جميع المدن بإتخاذ اجراءات مماثلة، إضافة إلى دعوته لعقد اجتماع طاريء يضم جميع القبائل الليبية؛ لترميم ما وصفه بـ “الشرخ الذي أصاب النسيج الاجتماعي”، طيلة السنوات الماضية، فضلا عن إعلانه رفض التدخل الخارجي بكافة أشكاله في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

كان المسماري قد اعلن عن تمديد مهلة لمقاتلي مصراته للانسحاب من سرت وطرابلس تنتهي منتصف ليلة الأربعاء استجابة لاعيان مصراتة.